Le previsioni in Sicilia

In Sicilia la situazione di domani, venerdì 17 aprile, non si discosta da quella odierna. Si conferma una giornata stabile, con temperature addirittura in rialzo, seppur macchiata dai soliti addensamenti che da giorni stazionano sull’Isola.

L’effetto anticiclonico comincia a dare i suoi frutti apportando un deciso innalzamento delle temperature oltre le punte fin qui registrate. I cieli saranno prevalentemente sereni seppur, come detto, smorzati da piccoli e isolati addensamenti non degni di nota che stentano a lasciarci. Secondo i meteorologi si apre una fase di bel tempo all’insegna dell’alta pressione anticiclonica

Nel dettaglio, al mattino cieli prevalentemente sereni tranne che nel trapanese per via di un annuvolamento temporaneo. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, se non per lo spostamento delle nubi che andranno a coprire parzialmente alcune aree tirreniche e interne.

Aumentano le temperature massime superando il record finora raggiunto. In alcune aree interne si potrebbero superare i 25°C. Punte di 23°C nel palermitano, nel trapanese, nel catanese e nel nisseno, sui 20 °C altrove nelle ore centrali. Venti moderati sudorientali sul Canale di Sicilia, deboli a prevalente regime di brezza altrove. Mari: basso Tirreno quasi calmo; Ionio poco mosso; Canale di Sicilia ancora mosso o molto mosso nel tratto a Ovest di Malta.