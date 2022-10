Per giovedì 13 ottobre condizioni in peggioramento

È atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 12 ottobre. Nella seconda parte del giorno e di sera, sulla parte ovest sono attesi temporali localmente anche forti. Condizioni meteo invece in prevalenza stabili e soleggiate sulle altre zone sicule, eccetto per una modesta variabilità diurna lungo le aree appenniniche e nei settori interni con qualche piovasco/acquazzone. Possibile al mattino qualche locale piovasco nei dintorni di Taormina.

Le precipitazioni, secondo il report della protezione civile regionale 22284, sono isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo da poco a parzialmente nuvoloso per nubi alte, con aumento della copertura nel pomeriggio e prime deboli precipitazioni in serata”.

Venti localmente moderati, sino a forti sul Trapanese da Sud. Mare poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono, tuttavia, stabili le temperature nell’isola. Massime previste tra i 21 ed i 26 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 24 a Catania, 21 ad Enna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone pianeggianti, coperto e spesso piovoso sui settori alpini. Temperature massime invariate.

Centro: Tempo che torna a peggiorare, dal pomeriggio, sulla Sardegna e poi sugli Appennini con rovesci anche temporaleschi. Nubi sparse altrove.

Resto del Sud: Mercoledì 12 ottobre, pressione debole. Altrove più sole e clima mite.

Per giovedì 13 ottobre condizioni in peggioramento

Dalle prime ore di giovedì 13 ottobre tempo che andrà peggiorando da Ovest con temporali anche strutturati e battenti che indugeranno prevalentemente, nel corso del giorno, tra bassa Campania e Calabria con locali fenomeni a carattere di nubifragio; prudenza quindi all’aperto restando aggiornati con gli Enti di Protezione Civile. Altrove piogge e locali temporali sparsi alternati a momenti asciutti anche lunghi. Forti venti meridionali, specie su Ovest Sicilia, in rotazione da Nord tra sera e notte sempre con forti raffiche.

Nord: Il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo dell’alta pressione; qualche piovasco sulle Alpi orientali. Nebbia mattutina in pianura.

Centro: Il tempo peggiora sulle nostre regioni, con fenomeni localmente intensi specie durante le ore pomeridiane. Soleggiato altrove.

Resto del Sud: Altrove, piogge sparse e temporali.

Per venerdì 14 ottobre

Nord: Pressione debole sulle nostre regioni. Piogge interesseranno l’arco alpino durante il giorno; foschie sulle pianure. Sole altrove.

Centro: Nella giornata di venerdì, pressione in lieve calo; temporali sulla Toscana, sole prevalente altrove. Temperature in lieve calo.

Sud: Pressione ancora debole sulle nostre regioni. Temporali anche forti colpiranno la Calabria e il Nord della Sicilia. Sole altrove.