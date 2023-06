Temperature in aumento

Continua il caldo mentre l’alta pressione favorisce stabilità e sole ovunque in Sicilia anche per la giornata di venerdì 23 giugno. Aumentano, quindi, le temperature con caldo da bollino arancione a Palermo (34 gradi percepiti), giallo a Catania e Messina.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Caldo da bollino arancione a Palermo

Salgono le temperature in Sicilia per la giornata di venerdì 23 giugno. Bollino arancione a Palermo con 34 gradi percepiti, bollino giallo a Catania (35 gradi percepiti) e Messina (33 gradi percepiti). Lo annuncia la Protezione Civile regionale nell’avviso 121 sul rischio incendi e ondate di calore.

Opportuno quindi per le categorie a rischio (anziani e bimbi) essere sempre idratati, evitare di esporsi al sole nelle ore di punta (dalle 12 alle 17).

La situazione però dovrebbe migliorare per sabato 24 giugno. Il bollino giallo è previsto solo a Palermo con 33 gradi di massima percepiti. Questa, dunque, la situazione nelle tre città campione dell’isola.

Preallerta arancione invece per il rischio incendi in tutte e nove le province dell’isola.

Temperature in ulteriore aumento

Massime comprese tra i 31 ed i 38 gradi. Previsti 34 ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 33 a Catania, 33 ad Enna, 34 a Messina, 33 a Palermo, 35 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Scipione cede pertanto in questa giornata arriveranno violentissimi temporali al Nordest, sarà ancora soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e clima meno caldo, verso sera giungeranno forti temporali sulle Marche.

Sud: Domina il potente anticiclone africano Scipione e così la giornata sarà soleggiata e caldissima, infatti sono attesi 39 gradi in Puglia.

Sabato 24 giugno, ancora bel tempo e temperature più gradevoli

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime stabili.

Centro: Subito dei temporali sulle regioni adriatiche e poi anche sul Lazio, altrove il bel tempo sarà prevalente. Temperature in diminuzione.

Sud: Venti più settentrionali faranno calare le temperature e favoriranno lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sui monti.

Domenica 25 giugno

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Questa giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, cielo sereno e temperature massime fino a 33 gradi su Toscana e Lazio.

Sud: A parte una nuvolosità diffusa sulla Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo, ma non eccessivo.