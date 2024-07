Bollino giallo a Catania e Messina

Non si ferma l’ondata di caldo in Sicilia. Anzi, aumenta, almeno nel capoluogo siciliano. Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina con temperature percepite molto alte. Sole ed afa nel resto delle altre città isolane. Queste in sintesi le previsioni meteo per domenica 28 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollono rosso a Palermo

Domenica da Bollino Rosso a Palermo. Lo si legge nell’avviso 160 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore. Nel capoluogo siciliano viene indicata una temperatura massima percepita di 37 gradi.

Bollino giallo a Catania e Messina con massime percepite di 37 e 36 gradi.

Temperature

Massime comprese tra 31 e 36 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 31 a Palermo, 35 a Ragusa, 36 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Caronte infiamma le nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità sui settori alpini e su quelli orientali, specie di confine, potranno esserci alcuni brevi scrosci di pioggia. Venti deboli variabili, mari calmi e anche caldi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Caronte infiamma e invade le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà indisturbato quasi ovunque. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche veloce temporale di calore sulle zone interne dell’Abruzzo. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, mentre i mari risulteranno calmi e anche caldi.

Sud e Sicilia. Dominio dell’anticiclone subtropicale Caronte, per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà sereno o solo temporaneamente poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente calmi e a ridosso delle coste pure caldi. Clima afoso con notti tropicali.

Lunedì 29 luglio

Alta pressione, caldo e sole ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà ampiamente stabile su tutte le regioni. Più nubi, ma senza fenomeni associati, sui settori prealpini centro-orientali. Nel corso del pomeriggio l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone Caronte continuerà a farsi sentire, con cielo sereno e valori termici in ulteriore aumento. Venti dai quadranti settentrionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Anticiclone africano Caronte che domina incontrastato: la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, con quasi totale assenza di nuvolosità, fatta eccezione per qualche isolato addensamento pomeridiano lungo l’Appennino centrale. Anche sulla Sardegna, tutto sole. Venti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Notti tropicali su tante regioni.

Sud e Sicilia. Ecco che l’alta pressione di matrice africana da noi chiamata Caronte continua a imporsi con grande vigore su tutte le regioni: ne consegue che la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia. Non sono previste precipitazioni; i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari saranno poco mossi.