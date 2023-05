Per martedì 30 maggio, aumenta la nuvolosità

Alta pressione continua ad interessare la Sicilia per la giornata di lunedì 29 maggio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in assorbimento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno quasi calmo; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in lieve ribasso

Scendono di poco le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 20 ed i 27 gradi.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 22 a Palermo, 23 a Ragusa, 27 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Anche questa giornata sarà caratterizzata da un tempo più incerto e temporalesco sull’arco alpino e anche al Nordovest. Sole altrove.

Centro: In questa giornata dopo una mattinata soleggiata, scoppieranno dei temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato altrove.

Sud: Atmosfera instabile sugli Appennini quando scoppieranno tanti temporali pomeridiani. Piovaschi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Per martedì 30 maggio, aumenta la nuvolosità

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Pressione non forte, la giornata sarà piuttosto soleggiata al mattino, poi scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi centro-occidentali.

Centro: Dal pomeriggio scoppieranno tanti temporali su bassa Toscana, Lazio e Appennini. Sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente i settori tirrenici e gli Appennini, specie al pomeriggio, sole altrove.

Per mercoledì 31 maggio

Nord: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali soltanto su Alpi e Prealpi del Nordovest e in Trentino, soleggiato in pianura.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile, nel pomeriggio scoppieranno forti temporali su bassa Toscana, Lazio e sugli Appennini.

Sud: Giornata dapprima soleggiata, poi diffusamente temporalesca su Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia centro-settentrionale.