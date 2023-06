Per martedì 13 giugno, sereno o poco nuvoloso

L’alta pressione interessa la Sicilia per la giornata di lunedì 12 giugno garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo subito instabile al Nordovest e sull’arco alpino con rovesci sparsi e locali temporali, più asciutto e soleggiato al Nordest.

Centro: Caldo estivo e sole, ma nel corso del pomeriggio potrebbero scoppiare dei temporali sulla dorsale appenninica tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Sud: Il bel tempo sarà prevalente e il caldo estivo ben presente. Nel pomeriggio ci saranno alcuni temporali di calore sugli Appennini.

Temperature stabili

Rimangono stabili e gradevoli le temperature in Sicilia. Massime tra i 23 ed i 28 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 23 ad Enna, 26 a Messina, 26 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 25 a Trapani.

Per martedì 13 giugno, sereno o poco nuvoloso

L’alta pressione continua ad interessare l’isola anche per martedì 13 giugno. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso; Canale poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo più incerto e temporalesco solo in Liguria e sulle Alpi occidentali, prevarrà il sole altrove.

Centro: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali soltanto sui rilievi di Lazio e Abruzzo.

Sud: Dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali soltanto sui rilievi di Calabria e Basilicata.

Mercoledì 14 giugno

Nord: In questa giornata ci noterà un po’ di instabilità soltanto sui settori montuosi, sulle zone pianeggianti cielo con nubi irregolari.

Centro: Il tempo andrà via via peggiorando con piogge e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Lazio e rilievi adriatici. Clima caldo.

Sud: Sulla Sardegna è attesa un’intensa fase di maltempo, poi rovesci o temporali anche forti raggiungeranno pure Campania, Basilicata e Puglia.