Ancora alta pressione in Sicilia, ancora tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 23 febbraio. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Stabili le temperature nell’isola

Rimangono stabili ed a tratti anche gradevoli le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 13 ed i 18 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 17 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto e con piovaschi sparsi; nubi sparse attese sui confini alpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e con qualche piovasco occasionale e intermittente. Clima mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima decisamente mite.

Per venerdì 24 febbraio, il sole resiste

Quadro meteo pressoché invariato anche per venerdì 24 febbraio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord: Dopo una mattinata con nebbie o cielo coperto, entro era il tempo peggiorerà con piogge sparse al Nordovest e poi anche in Emilia.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e localmente nebbioso al mattino. Temperature stazionarie.

Resto del Sud: Il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, soltanto sui settori ionici il cielo si presenterà più coperto. Clima mite.

Sabato 25 novembre

Nord: Una perturbazione interessa il Nordest al mattino con piovaschi, altrove sole prevalente. In serata bora violenta e peggiora in Emilia.

Centro: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso il tempo peggiorerà in Sardegna con piogge anche moderate, nubi in aumento altrove.

Sud: Il tempo peggiorerà in Sardegna e localmente anche sulla Sicilia occidentale con piogge, a tratti moderate. Nubi in aumento altrove.