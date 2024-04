Massime fino a 27 gradi

Alta pressione prosegue in Sicilia con bel tempo e temperature con punte sui 27 gradi. Così le previsioni meteo nell’isola per la giornata di lunedì 29 aprile. Poi è atteso un peggioramento per le giornate successive.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Massime previste in Sicilia tra i 22 ed i 27 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 23 a Catania, 22 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione che inizia a indebolirsi. Al mattino, più nubi sui settori occidentali del Piemonte e sulla Val d’Aosta, con veloci acquazzoni; sul resto delle regioni avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità diverrà via via più compatta al Nordovest, con occasionali piovaschi fin sulle pianure piemontesi. Asciutto altrove.

Centro e Sardegna. L’anticiclone domina ancora su tutte le regioni. Di conseguenza la giornata risulterà decisamente stabile e soleggiata su tutte le regioni, in un contesto termico davvero mite per il periodo. Anche nel corso delle ore pomeridiane il tempo risulterà asciutto, una maggiore nuvolosità potrà interessare esclusivamente l’alta Toscana.

Sud e Sicilia. L’alta pressione continua a dominare su tutte le regioni. La giornata trascorrerà dunque all’insegna di un tempo ampiamente stabile, con tanto sole dal mattino fino a sera e una nuvolosità davvero scarsa; i venti soffieranno dai quadranti meridionali sulla Sicilia, dai quadranti settentrionali invece altrove. I mari potranno risultare localmente mossi sotto costa.

Martedì 30 aprile

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti moderati orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Pressione in calo, arriva una perturbazione atlantica. Mattinata con piogge sui settori alpini occidentali, più soleggiato invece altrove. Dopo metà giornata avanza una perturbazione atlantica, con precipitazioni via via più intense da Ovest verso Est, accompagnate da locali temporali. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi.

Centro e Sardegna. La pressione è in calo, torna il maltempo su tante regioni. In mattinata, cielo poco nuvoloso ovunque, in un contesto termico caldo per il periodo. Con il passare delle ore il tempo peggiora rapidamente sulla Sardegna, con piogge e temporali anche intensi, poi anche su Toscana e Umbria entro le ore serali. Venti forti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. La pressione si indebolisce nel corso di questa giornata. Al mattino e fino a metà pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni, Sicilia inclusa. Poi, con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà ad aumentare sensibilmente a partire da Ovest, e il maltempo interesserà la Sicilia occidentale con deboli precipitazioni. Altrove, molte nubi ma in un contesto asciutto.