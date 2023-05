Venerdì 12 maggio, alta pressione ma tornano piogge

Torna il campo d’alta pressione in Sicilia. Questo garantisce tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 11 maggio. Su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve risalita

Tornano a salire le temperature nell’isola. Massime previste tra i 17 ed i 25 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 25 a Catania, 17 ad Enna 22 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con precipitazioni più diffuse sul Triveneto e deboli o alternate ad ampie schiarite sul resto delle regioni. Temperature stabili

Centro: Giovedì, pressione in calo nel corso del giorno. Temporali e piogge potranno infatti interessare soprattutto i settori adriatici.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spesso soleggiato salvo per occasionali rovesci più probabili in Puglia. Clima mite anche di notte.

Venerdì 12 maggio, alta pressione ma tornano piogge

Ancora l’alta pressione protagonista per la giornata di venerdì 12 maggio. Essa interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Venerdì, un insidioso ciclone interessa le regioni settentrionali. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno tutte le regioni

Centro: Pressione in calo: Piogge e temporali potranno interessare Toscana, Umbria, Marche; più asciutto invece sul resto dei settori.

Resto del Sud: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso su Puglia, il tempo risulterà soleggiato.

Sabato 13 maggio

Nord: Ciclone sull’Italia. Tempo via via compromesso da piogge su tutte le regioni, rischio grandinate. Temperature massime e minime stabili.

Centro: Un insidioso ciclone condiziona il tempo su tutte le regioni. Dal pomeriggio piogge e temporali anche di forte intensità possibili ovunque.

Sud: Si fanno sentire anche sulle regioni meridionali gli effetti di un vortice carico di maltempo; piogge possibili su tutte le regioni.