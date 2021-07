Ancora caldo atteso in sicilia mentre nel Nord Italia c’è allerta maltempo e danni. Le temperature continuano a salire dopo il picco della giornata di domenica.

Temperature fino a 40 gradi nella giornata di oggi lunedì 26 ma clima rovente anche martedì e mercoledì

iLMeteo.it comunica le proprie previsioni del tempo. Oggi lunedì 26 luglio pressione in calo al Nord. Temporali forti e con grandine in estensione da Nordovest verso Nordest. Attese piogge molto forti, con rischio alluvioni lampo e colpi di vento. Possibili precipitazioni anche sulle zone interne della Toscana e della Sardegna (ma qui deboli). Cielo spesso coperto sul resto del Centro e parte del Sud, soleggiato altrove. Venti di Scirocco agitano le temperature al Sud e in Sicilia, Mar Tirreno molto mosso.

LUNEDI 26 LUGLIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con temporali violenti che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest. Centro: Cielo che si presenterà a tratti coperto su gran parte dei settori, temporale sull’alta Toscana. Temperature massime fino a 35°C su Toscana e Lazio e oltre i 40°C in Sardegna. Sud: La giornata

trascorrerà con condizioni di bel tempo su tutti i settori. Temperature massime fino a 40°C in Puglia e Sicilia.

MARTEDI 27 LUGLIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera instabile foriera dello scoppio di numerosi temporali, anche

con grandinate e colpi di vento, meno probabili in Liguria. Centro: La giornata sara’ contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso e da qualche temporale possibile in Toscana. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi. Sud: La giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima rovente.

MERCOLEDI 28 LUGLIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera più instabile soltanto sui settori alpini più settentrionali, con isolati temporali. Sole altrove. Centro: La giornata sara’ contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 32 e 35 gradi. Sud: Clima rovente e cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Le temperature massime

potranno superare i 40°C in Puglia, in Calabria e in Sicilia.