Prosegue l’azione di Caronte

Non si ferma Caronte. L’anticiclone africano è responsabile di una nuova giornata afosa e con temperature vicine ai 40 gradi. Bel tempo con sole e poche nuvole. Qualche addensamento nuvoloso pomeridiano sui settori montuosi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 16 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo

Nuova giornata con caldo da bollino rosso a Palermo. La temperatura massima percepita è indicata a 36 gradi. Lo si legge nell’avviso 179 della protezione civile sul rischio incendi e ondate di calore.

Bollino giallo a Catania e Messina con 38 gradi percepiti.

Temperature

Massime ancora stazionarie con punte vicine ai 40 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 39 a Catania, 34 ad Enna, 36 a Messina, 35 a Palermo, 37 a Ragusa, 39 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il tempo è destinato a peggiorare progressivamente in questa giornata. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori; veloci rovesci sulla provincia di Imperia. Con il passare delle ore il tempo peggiora progressivamente, dai rilievi alpini fin verso le pianure, soprattutto occidentali. Attesi locali rovesci e grandinate. Un po’ più soleggiato al Nordest.

Centro e Sardegna. Pressione in progressivo calo. Al mattino, molte nubi e qualche rovescio lungo i settori costieri tirrenici, più soleggiato altrove. Nel corso delle ore pomeridiane peggiora rapidamente sulla Sardegna, con temporali anche intensi. Temporali e piogge potranno scoppiare lungo l’Appennino centrale, per poi estendersi anche verso le zone adiacenti, specie adriatiche. Moto ondoso in aumento.

Sud e Sicilia. Pressione non così salda. Dopo una mattinata soleggiata e ampiamente stabile su tutte le regioni, dopo metà giornata potranno scoppiare dei rovesci anche di moderata intensità sulla Basilicata e sui rilievi della Campania. Altrove avremo ancora un tempo maggiormente stabile. Migliora ovunque entro le ore serata. Venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

Sabato 17 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione per qualche isolato rovescio sulla Liguria e sulla Val d’Aosta. Con il passare delle ore aumenta l’instabilità a partire dai settori occidentali: temporali e piogge potranno svilupparsi sull’arco alpino, poi anche sull’Appennino emiliano, in locale estensione verso le zone adiacenti. In serata peggiora anche in Liguria.

Centro e Sardegna. Pressione che si indebolisce. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, da segnalare soltanto una certa instabilità sulla Sardegna, dove potranno scoppiare dei temporali. Al pomeriggio i fenomeni instabili si svilupperanno principalmente in Appennino, per estendersi poi successivamente verso i settori adriatici. Non sono escluse locali grandinate. Sulla Sardegna, ancora piogge.

Sud e Sicilia. Anticiclone Caronte che mostra i primi segni di cedimento. Al mattino, qualche isolato piovasco bagnerà la Basilicata, altrove avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderà l’instabilità sui rilievi appenninici e sulle zone interne della Sicilia, con fenomeni anche di moderata o forte intensità. Entro le ore serali, il tempo migliora.