Sarà ancora l’anticiclone Caronte a governare il clima su tutta l’Italia e in particolare al Sud ed in Sicilia. L’atteso calo delle temperature da martedì slitterà di almeno due giorni, fino a giovedì e non sarà un calo consistente ma valutabile solo in qualche grado.

Di fatto il caldo continuerà a farla da padrone in tutta la Sicilia per la prima metà della settimana appena iniziata. Si registreranno giornate ampiamente soleggiate con temperature sempre superiori ai 35 gradi e con punti di 38 ma con le aree interne che potranno sfiorare ancora i 40 gradi secondo le previsioni del sito iLMeteo.it. ecco cosa si prevede per i prossimi giorni area per area del paese e giorno per giorno

LUNEDI’ 04 LUGLIO

Nord: L’anticiclone Caronte è in difficoltà. Temporali e piogge dopo metà giornata interesseranno Alpi, Prealpi e zone di pianura.

Centro: Caronte infuoca tutte le regioni. Condizioni di bel tempo prevalente, con temperature massime roventi: 38 gradi a Roma, 37 a Firenze.

Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35°C un po’ ovunque; venti settentrionali.

MARTEDI’ 05 LUGLIO

Nord: L’anticiclone africano Caronte, al Nord, è un po’ meno saldo; locale instabilità confinata sulle Alpi orientali. Poco nuvoloso altrove.

Centro: Caronte infiamma ancora le nostre regioni. Giornata con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni; fino a 38 gradi a Roma.

Sud: In questa giornata estiva l’anticiclone Caronte è sempre presente. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 37 gradi a Bari.

MERCOLEDI’ 06 LUGLIO

Nord: L’anticiclone africano Caronte è ancora presente sulle nostre regioni, ma in un contesto termico meno rovente. Tutto sole; venti variabili

Centro: Caronte infuoca gran parte delle regioni, ma si sviluppa qualche nube in Appennino; altrove avremo un tempo più soleggiato e caldo.

Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35°C un po’ ovunque; venti settentrionali.