Per lunedì 4 luglio, punte di 40 gradi

Il rinforzo dell’anticiclone nordafricano porterà tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Caldo intenso con temperature massime fino a 36-38°C. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso. Clima afoso con disagio fisico durante le ore notturne, specie sui settori di costa e città.

Bollino rosso a Catania e Messina, giallo a Palermo

Le ondate di calore continuano ad imperversare soprattutto nella zone orientale dell’isola. Bollino rosso a Catania e Messina dove nell’avviso 131 della protezione civile indica la temperatura di 37 gradi percepiti.

Si torna a respirare, invece, a Palermo dove dopo 5 rivelazioni settimanali consecutive in rosso, domani sarà una giornata da bollino giallo con 33 gradi di massima percepita.

Rischio incendi elevato in tre province

Sono tre, invece, le province siciliane dove la pericolosità degli incendi è alta. Si tratta del Nisseno, Agrigentino e Ragusano. Nelle altre sei province, la pericolosità dei roghi è indicata media mentre il livello di allerta è arancione.

Temperature ancora alte

Rimangono alte le temperature in Sicilia. Sia i valori massimi che le minime. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 36 a Ragusa, 31 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Caronte garantisce un’altra giornata ampiamente soleggiata e con temperature massime fino a 36 gradi. Venti settentrionali.

Centro: Caronte infiamma le nostre regioni. Giornata con cielo sereno su tutte le regioni, caldo intenso con valori massimi fino a 37 gradi a Roma

Resto del Sud: In questa giornata festiva l’anticiclone Caronte è sempre presente. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 36 gradi a Napoli.

Alta pressione africana ancora ben presente sul Centrosud della Penisola per lunedì 4 luglio. Bel tempo ovunque salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi. Punte di 38-40°C nelle valli dell’entroterra. Clima afoso sulle coste. Venti a regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Nord: L’anticiclone Caronte è in difficoltà. Temporali e piogge dopo metà giornata interesseranno Alpi, Prealpi e zone di pianura.

Centro: Caronte infuoca tutte le regioni. Condizioni di bel tempo prevalente, con temperature massime roventi: 37 gradi a Roma e Firenze.

Resto del Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35°C un po’ ovunque; venti settentrionali.