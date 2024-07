Punte ancora vicine ai 40 gradi

Sole e gran caldo con l’alta pressione che imperversa in Sicilia anche per la giornata di martedì 9 luglio. Così le previsioni meteo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

La protezione civile regionale ha indicato nell’avviso 141 sul rischio incendi ed ondate di calore, bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Nei tre capoluoghi presi a campione sono indicati 35 gradi di massima percepita a Palermo e 36 a Catania e Messina.

Massime stazionarie

Rimangono sostanzialmente stazionarie le temperature nell’isola. Mancano le punte di 40 gradi ma le massime oscilleranno tra i 32 ed i 39 gradi.

Previsti 39 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 38 a Catania, 34 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 38 a Ragusa, 38 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un campo di alta pressione di matrice africana si impone con sempre maggiore convinzione sul nostro Paese. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Con il passare delle ore il tempo continuerà a mantenersi stabile ad eccezione dei settori alpini centro orientali, dove potranno verificarsi delle piogge isolate e generalmente veloci. Clima più caldo, venti deboli da nord.

Centro e Sardegna. Pressione in ulteriore aumento sulle regioni centrali, c’è l’anticiclone africano. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso, con un ampio soleggiamento soprattutto nelle ore pomeridiane. Qualche isolato piovasco sui rilievi appenninici dell’Abruzzo. I venti saranno deboli settentrionali, mentre i mari risulteranno poco mossi. Umidità in aumento.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione di matrice africana continua a espandersi con sempre più vigore su tutte le regioni meridionali in questa giornata. Dal mattino e fino a sera il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso, con valori termici in costante aumento soprattutto sulle zone interne siciliane. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno mossi.

Mercoledì 10 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone africano si espande sempre di più sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Da segnalare dei temporali, nel pomeriggio, sui confini alpini nordoccidentali. Clima più caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Notti tropicali.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone africano, pertanto la giornata trascorrerà sotto il segno di un ampio soleggiamento e di un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o solo temporaneamente poco nuvoloso. Clima molto caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno in gran parte calmi o poco mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni, di conseguenza questa giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti la nuvolosità sarà davvero scarsa e perlopiù occasionale e temporanea. Clima molto caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno mossi l’Adriatico e lo Ionio, calmi i restanti bacini.