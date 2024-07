Temperature in aumento

Sole, gran caldo e temperature in ulteriore aumento con picchi di 40 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 8 luglio.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature ancora più calde

Salgono ancora le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 31 ed i 40 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 39 a Catania, 35 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 38 a Ragusa, 40 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo piuttosto stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà un po’ più nuvoloso sui settori alpini, specie di confine, dove non si potranno escludere locali brevi precipitazioni. Clima più caldo, venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Arriva l’anticiclone africano sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi ostacoli per poter splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali. Mari calmi o poco mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale inizia a influenzare con il suo carico di calore e stabilità atmosferica le nostre regioni. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo si potrà vedere praticamente sereno o solo temporaneamente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi o calmi a ridosso della costa.

Martedì 9 luglio

Ancora alta pressione nella nostra regione: tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Un campo di alta pressione di matrice africana si impone con sempre maggiore convinzione sul nostro Paese. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Con il passare delle ore il tempo continuerà a mantenersi stabile ad eccezione dei settori alpini centro-orientali, dove potranno verificarsi delle piogge anche intense ma che resteranno relegate ai settori montuosi.

Centro e Sardegna. Pressione in ulteriore aumento sulle regioni centrali, ecco l’anticiclone africano. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso, con un ampio soleggiamento soprattutto nelle ore pomeridiane. Qualche isolato piovasco sui rilievi appenninici. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno poco mossi. Umidità in aumento.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione di matrice africana continua a espandersi con sempre più vigore su tutte le regioni meridionali in questa giornata. Dal mattino e fino a sera il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso, con valori termici in costante aumento soprattutto sulle zone interne siciliane. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno mossi.