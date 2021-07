Temperature in risalita per il 4 luglio

Caldo estivo nel weekend nell’isola con risalita delle ondate di calore

Per il 3 luglio allerta gialla a Palermo e pericolo incendi alto nel Nisseno e nell’Ennese

Per il 4 luglio allarme arancione nel capoluogo, gialla a Catania e Messina

Temperature calde nel weekend in Sicilia e con le ondate di calore che tornano a farsi sentire anche se non con la “ferocia” dei giorni passati. Per il 3 luglio il sole splenderà su tutta l’isola salvo piccole velature nel Messinese.

Venti di intensità debole o al massimo moderata. Mari da calmo a poco mosso. Le temperature si attesteranno vicine ai 35 gradi nell’Agrigentino e nel Ragusano. Trentatré nel Nisseno. Superiori ai 31 gradi nel Palermitano e nel Catanese.

Allerta gialla a Palermo

Le ondate di calore anomalo saranno di intensità gialla a Palermo secondo il bollettino diramato dalla protezione civile regionale. Nel capoluogo della regione, infatti, la temperatura massima percepita sarà di 35 gradi.

Pericolo incendi nell’Ennese e nel Nisseno

Pericolosità alta e livelli di allerta rosso per rischio incendi nell’Ennese e nel Nisseno. Lo si legge nel bollettino 131 della protezione civile regionale valido dalle 0.00 del 3 luglio fino alle 24 ore successive. Nelle altre 7 province siciliane pericolosità media e preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord, dapprima cielo con nubi sparse, poi via via più coperto e con precipitazioni, localmente temporalesche, sui settori alpini e prealpini, anche sulla pianura veneta in tarda serata. Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 32 gradi.

Per domenica 4 luglio temperature in risalita

Temperature più alte per domenica 4 luglio in Sicilia che presenterà un cielo sereno con più nuvole nell’entroterra ma senza precipitazioni collegate.

Venti deboli e moderati ovunque. Mari calmi e quasi calmi. Il caldo si farà sentire maggiormente cono temperature massime in risalita. Nel Siracusano sono attesi 36 gradi, 35 nel Nisseno. Molto caldo anche nel Catanese, Palermitano, Nisseno, Trapanese.

Ondate di calore, allerta arancione a Palermo

Sale di intensità l’allarme sulle ondate di calore anomale. Palermo l’allerta sale a livello arancione per 37 gradi di temperatura massima percepiti. Sale a gialla, invece, a Catania ed a Messina: 35 gradi.

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo su tutte le regioni con lo sviluppo di temporali violenti accompagnati da grandinate e occasionali trombe d’aria. Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari e sul sassarese, più sereno sul resto dell’isola. Venti meridionali.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il sole splenderà in un cielo che si mostrerà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli meridionali.