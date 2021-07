Si attenuano per ora le ondate di calore anomalo

Si attenua l’afa con temperature massima attorno ai 35 gradi

Per il 2 luglio rischio incendi alto nel Nisseno e nell’Ennese

Il 3 luglio allerta gialla calore solo a Palermo e Catania

Lieve tregua dall’afa. Non dal caldo. Per il 2 ed il 3 luglio, la canicola in Sicilia si allenta momentaneamente con temperature che comunque supereranno i 35 gradi nei suoi picchi.

Per il 2 luglio il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso con sole. Venti moderati, mari da quasi calmo a poco mosso in tutta l’isola. Nell’Agrigentino si supereranno i 35 gradi, 34 nel Ragusano e Nisseno. Temperature meno calde nel Trapanese e nel Palermitano dove comunque si supereranno i 31 gradi.

Ondate di calore attenuate nelle tre grandi città

A Palermo, Catania e Messina le ondate di calore saranno attenute. Il bollettino della protezione civile regionale (il 130, valido dalle 0.00 del 2 luglio fino alle 24 ore successive) parla di allerta gialla per la giornata con 35 gradi di temperatura massima percepita.

Rischio incendi alto nel Nisseno e nell’Ennese

L’attenzione al rischio incendi sale al livello massimo nel Nisseno e nell’Ennese con pericolosità alta e conseguente livello di allerta rosso. Livello di pericolosità basso ed allerta arancione nelle restanti province siciliane.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, ma dal pomeriggio temporali potrebbero scoppiare sui confini alpini del Triveneto. Venti deboli variabili. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi. Venti deboli.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 27 e 31°C.

Per sabato 3 luglio

Situazione climatica simile per il 3 luglio. Giornata soleggiata ovunque salvo qualche lieve velatura nel Messinese al mattino ma complessivamente un clima tipicamente estivo. Temperature in linea con i rilievi precedenti. Massime attorno ai 35 gradi nell’Agrigentino e nel Nisseno, valori leggermente più bassi nelle altre province. Venti deboli e moderati, mari calmi.

Ondate di calore gialla solo in due province

Catania e Palermo con 35 gradi di temperatura massima percepita avranno allerta gialla mentre a Messina decade con i suoi 33 gradi previsti.

Al nord la giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo con nubi sparse, poi si svilupperanno dei temporali che dalle Alpi scenderanno verso le zone pianeggianti entro sera. Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi. Nel resto del sud cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 32 gradi.