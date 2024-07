Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Ancora protagonista l’anticiclone subtropicale Caronte. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 38 gradi, valori notturni tropicali lungo le coste. Bollino giallo a Palermo Catania e Messina. Così le previsioni meteo per mercoledì 31 luglio

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Bollino giallo

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Si legge nell’avviso 163 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Indicata nel capoluogo siciliano una temperatura massima percepita di 35 gradi. Uno in più, 36, a Catania e Messina.

Le temperature

Ancora stazionarie le temperature in Sicilia con valori alti compresi tra i 31 ed i 38 gradi.

Previsti 38 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 37 a Catania, 31 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 37 a Ragusa, 38 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone Caronte continua a proteggere le nostre regioni, ma inizia lentamente a indebolirsi. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Da segnalare soltanto lo sviluppo e poi lo scoppio di alcuni temporali di calore, piuttosto isolati, lungo i confini alpini. Notti tropicali, mari calmi e caldi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni continua ad essere presente l’anticiclone africano Caronte. La giornata sarà contrassegnata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non troverà grossi ostacoli per splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al più poco nuvoloso, specie in Toscana. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari saranno calmi e caldi. Clima afoso.

Sud e Sicilia. Egemonia dell’anticiclone subtropicale Caronte. La giornata trascorrerà con un po’ di nubi mattutine sulle coste tirreniche, specie siciliane e cielo sereno altrove. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà scarsa o addirittura assente su tutte le regioni. I venti saranno deboli e soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno mossi l’Adriatico e lo Ionio, calmo il Tirreno.

Giovedì 1 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Alta pressione africana che inizia a indebolirsi sempre di più sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte delle regioni. Nel pomeriggio arriveranno temporali forti con grandinate sulle Alpi della Lombardia e su quelle del Triveneto, in discesa serale verso le medio alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Clima afoso, caldo intenso.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Caronte continua a imporsi sulle regioni, pertanto anche questa giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente. Il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli che soffieranno da direzioni diverse. I mari risulteranno calmi e anche caldi. Clima afoso con caldo intenso.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Caronte comanda il tempo sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà ancora una volta all’insegna di un ampio soleggiamento, infatti la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale a favore di un cielo sereno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno calmi e addirittura caldi con 29°C a ridosso delle coste.