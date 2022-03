Cieli nuvolosi a tratti molto nuvolosi o coperti e piogge in Sicilia per la giornata del 27 marzo soprattutto al mattino nella zona orientale. Venti in rotazione da Est.

Allerta gialla in Sicilia orientale

L’avviso numero 22085 della Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica allerta gialla nella zona orientale dalla Sicilia. Maggiori disagi, dunque, nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano ed Ennese.

Si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

In particolar modo vengono indicate precipitazioni da “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Previsti venti forti sud-orientali, con raffiche di burrasca specie sui settori costieri.

Mari: agitati il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia; molto mossi lo Ionio meridionale ed i restanti bacini occidentali.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. In lieve risalita in alcune località le temperature massime comprese tra gli 11 ed i 22 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 16 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 22 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più coperto su Liguria, Piemonte occidentale e poi in Emilia, sarà decisamente più sereno sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto su tutte le regioni. Le precipitazioni riguarderanno principalmente la Sardegna sudoccidentale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni intermittenti sugli Appennini, sul Cilento e sul reggino, più asciutto altrove.

Per lunedì 28 marzo, qualche nuvola e deboli piogge sparse

Per lunedì 28 marzo, la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. In assorbimento dalla sera con schiarite; sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Schiarisce in serata. Venti moderati meridionali in intensificazione e in rotazione a orientali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle coste adriatiche, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Mari generalmente poco mossi.

Centro: Giornata con cielo sereno in Toscana, con nubi sparse in Sardegna e a tratti coperto o molto nuvoloso sulle Adriatiche, ma senza precipitazioni degne di nota. Clima mite.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sugli Appennini e sul Gargano, sarà più sereno sul resto delle zone.