L’anticiclone torna ad essere disturbato da una blanda circolazione depressionaria di matrice afro-mediterranea in lenta evoluzione dal Marocco al Mar delle Baleari. Più miti e umide correnti in quota dai quadranti meridionali apportano un generale incremento della copertura nuvolosa, più compatta ed estesa sulla Sicilia meridionale, ma con bassa probabilità di fenomeni rilevanti, eccezion fatta per brevi e isolati piovaschi serali sull’Isola.

Temperature in ulteriore aumento sul versante tirrenico siciliano, con massime fino a 20-22°C. Venti in rotazione e rinforzo da Ostro e Scirocco. Moto ondoso dei mari in rapida intensificazione: Ionio poco mosso, basso Tirreno da poco mosso a mosso a largo, Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato nel settore ad Ovest di Malta con elevato rischio mareggiate sulle isole minori.

Salgono ancora le temperature

Nuovamente in salita le temperature in Sicilia con valori massimi che sfioreranno in alcune località i 20 ed i 21 gradi. Massime comprese tra i 13 ed i 21 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 16 a Catania, 13 ad Enna, 14 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà ancora una volta caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso in Liguria e decisamente sereno sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Sardegna, rare piogge, via via più coperto o molto nuvoloso sulle regioni tirreniche. Temperature massime tra 16 e 23 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto o molto nuvoloso sul resto delle regioni, meno in Puglia. Non sono attese precipitazioni.

Per domenica 27 marzo, piogge intermittenti

Un’area di bassa pressione abbraccia la regione per la giornata di domenica 27 marzo determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Ionio e Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più coperto su Liguria, Piemonte occidentale e poi in Emilia, sarà decisamente più sereno sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto su tutte le regioni. Le precipitazioni riguarderanno principalmente la Sardegna sudoccidentale.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni intermittenti sugli Appennini, sul Cilento, sul reggino, più asciutto altrove.