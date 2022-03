Per mercoledì 23 marzo, giornata soleggiata

La pressione aumenta e determina un generale miglioramento delle condizioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 22 marzo. Una residua variabilità potrà ancora aversi sul nord dell’isola e sul siracusano con qualche fenomeno in attenuazione. Piogge attese soprattutto in mattinata ma già al pomeriggio la situazione è in netto miglioramento. Bello prevalente altrove. Minime in calo, massime stabili, venti tesi da Nord, Nord-Est sull’area ionica.

Temperature stabili

Rimangono stabili ed ancora fredde le temperature nell’isola. Le massime dovrebbero oscillare tra i 6 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 13 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da qualche nube irregolare sui rilievi della Calabria, altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso.

Per mercoledì 23 marzo, giornata soleggiata

Per mercoledì 23 marzo, l’alta pressione in rinforzo determina una giornata soleggiata salvo addensamenti sui versanti montuosi. Temperature in aumento, venti deboli da Nord, Nord-Ovest.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento praticamente ovunque. Il cielo si presenterà terso e limpido e la nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature in aumento.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo nubi irregolari sulla Calabria.