Ancora nuvole per la giornata di domenica 20 marzo in Sicilia. Qualche timida schiarita in più sul settore tirrenico. Piogge sparse coinvolgeranno il settore orientale e centro-meridionale della regione. Ed al pomeriggio anche sui settori occidentali. Probabile breve pausa asciutta sul comparto sud-orientale. In serata persiste ancora qualche precipitazione, specie sul Catanese.

Venti moderati di Levante, debole o moderato Grecale sui bacini tirrenici-occidentali. Agitati i bacini meridionali e ionici, mossi quelli tirrenici. Quota neve prossima i 900-1.000 m sul settore centro-orientale, oltre i 1.300 m altrove. Quota neve prossima gli 800 m in serata sul settore orientale.

Temperature in ulteriore calo

Scendono ancora le temperature in Sicilia. Massime previste tra 5 e 16 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 5 ad Enna, 11 a Messina, 14 a Palermo, 9 a Ragusa, 13 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti nuvoloso su Alpi di confine, Piemonte e Appennini, altrove sarà praticamente sereno. Temperature massime comprese tra 7 e 15 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ instabile su Sardegna nordorientale e tra Marche e Abruzzo. Sul resto delle regioni avremo un cielo a tratti nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, anche con occasionali precipitazioni sparse, nevose in collina sui rilievi. Temperature in calo.

Per lunedì 21 marzo, ancora instabilità

Per lunedì 21 marzo, l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sull’area dello Stretto cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli nevicate. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1000 metri. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 8 e 18 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno sulle regioni peninsulari e irregolarmente nuvoloso in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso in Basilicata e in Calabria, praticamente sereno o tutt’al più poco nuvoloso altrove.