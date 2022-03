Per lunedì 14 marzo, miglioramento nell’isola

Clima ancora instabile in Sicilia per la giornata di domenica 13 marzo. Soprattutto nei settori orientali e tra Trapanese ed Agrigentino con le ultime precipitazioni durante la notte ed al primo mattino.

Variabile altrove con frequenti schiarite, alternate a locali annuvolamenti. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature in calo

Scendono le temperature nell’isola. Lieve flessione per le minime, più marcata nelle massime comprese tra i 6 ed i 16 gradi. Previsti 10 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna 12 a Messina, 16 a Palermo, 10 a Ragusa, 13 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo al Nordest e in Lombardia, instabile ancora su Piemonte e Liguria occidentali con neve debole a 3-500m in Piemonte.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da cielo coperto sulla Sardegna con piogge diffuse, anche forti. Cielo prevalentemente sereno altrove. Temperature massime tra 8 e 15 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto sui settori ionici in generale. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Per lunedì 14 marzo, miglioramento nell’isola

Per lunedì 14 marzo, nuvolosità in graduale diradamento sulla Sicilia anche se rimane coperto nella zona ionica e torna ad addensarsi durante la serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Tempo con locale instabilità. La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto al Nordovest con piogge in Liguria. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sull’alta Toscana e inoltre sulla Sardegna orientale, sarà sereno altrove. Clima mite di giorno.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in provincia di Reggio Calabria. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso.