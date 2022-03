Per venerdì 11 marzo, piogge attese in serata nel Catanese e Siracusano

L’irruzione fredda dei giorni scorsi si affievolisce in Sicilia per la giornata di giovedì 10 marzo lasciando spazio al rinforzo della pressione da Ovest. Ne consegue una giornata più stabili e soleggiata. Possibili piogge residue nel Messinese. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso. Ventilazione ancora tesa settentrionale in attenuazione. Temperature in lieve rialzo.

Temperature in lieve risalita

Risalgono, anche se di poco, le temperature in Sicilia. Sia le minime (-1 ad Enna; 8 a Messina e Palermo), sia le massime – comprese tra 8 e 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 12 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dall’aumento della nuvolosità su Liguria e Piemonte occidentale, il cielo sarà sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 10 e 17 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più lievemente nuvoloso. Temperature in aumento.

Resto del Sud: Alta pressione che protegge le nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sui settori appenninici, con rischio di piovaschi sul Salento. Poco nuvoloso altrove.

Per venerdì 11 marzo, piogge attese in serata nel Catanese e Siracusano

L’alta pressione torna nuovamente ad indebolirsi, questa volta ad opera di una circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo occidentale. Giungono così correnti più umide ma più miti occidentali che trasportano nuvolosità medio-alta, talora compatta, nonché annuvolamenti più frequenti sui settori ionici. In serata piogge attese tra il Catanese ed il Siracusano.

Venti moderati settentrionali in rotazione a Sud Est. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto su molte regioni. Sono attese delle nevicate, peraltro deboli, sulle Alpi centro-occidentali al di sotto dei 700m.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo via via molto nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 4 e 14 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo localmente coperto sugli Appennini, nubi irregolari sul resto delle regioni, ma meno in Puglia. Temperature massime tra 4 e 15 gradi.