Nel corso del fine settimana è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 5 marzo.

Già dal mattino un peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle province occidentali e meridionali sicule a causa di un flusso umido sud-occidentale in quota. Si tratta di piogge deboli-moderate, localmente anche a carattere temporalesco, prossime a coinvolgere entro il corso della mattinata anche le province centro-orientali. Lo si apprende da WeatherSicily.it.

Lo spostamento del minimo depressionario verso il Mar Ionio determinerà dal pomeriggio un miglioramento sui settori occidentali e meridionali, prossimo ad estendersi entro sera ad oriente. Soltanto sul nord Sicilia, ovvero tra Palermitano, Messinese e nord etneo persisterà instabilità sparsa tramite la ritornante nord-occidentale, la quale apporterà piogge e rovesci sparsi fino a sera.

Venti inizialmente deboli di Libeccio, tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali entro sera, assumendo intensità moderata. Da poco mosso a molto mosso il Tirreno e il Canale di Sicilia, da poco mosso a mosso lo Ionio entro sera.

Quota neve prossima i 1.300 m, in calo entro sera fin i 900-1.000 m sul nord Sicilia. Attesi circa 10-15 cm di neve fresca oltre i 1.400 m.

Temperature massime stabili

Rimangono stabili le temperature. Minime in ribasso, massime stazionarie. Previsti dai 9 ai 17 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 13 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 17 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da rovesci e nevicate fino in valle sulle Alpi occidentali e zone limitrofe. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. Calo termico.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con nevicate in collina sulle regioni adriatiche. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. In Sardegna, sole.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con cielo coperto anche, in Calabria, Basilicata e sulla Puglia. Schiarite soleggiate in Campania. Attese nevicate diffuse in collina.

Per domenica 6 marzo, condizioni variabili

La giornata di domenica 6 marzo vedrà un contesto atmosferico variabile, specie sul Messinese tirrenico dove potrebbe ancora insistere qualche pioggia sparsa tra la notte e il mattino. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni, con formazione di precipitazioni sparse tra entroterra Palermitano, Messinese, Ennese e Catanese-Siracusano. Possibili sconfinamenti sui settori ionici. In serata peggiora tra basso Trapanese-Agrigentino, ove subentrerà un nuovo impulso umido sud-occidentale in quota, prossimo a coinvolgere lunedì buona parte della regione.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al Nordovest e sereno al Nordest. Temperature in contenuto calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da tante nuvole e isolate precipitazioni sulle regioni adriatiche. Altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti nordorientali, deboli.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con cielo a tratti coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.