Nuovo impulso freddo in arrivo da est sul settore per la giornata di martedì 1 marzo. Pertanto, si rinnoveranno condizioni d’instabilità atmosferica sulla Sicilia tirrenica con rovesci a carattere intermittente. Nevicate fino a quote basse in Appennino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1050 metri. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Contesto a tratti instabile anche tra Catanese e Siracusano ionico, già tra le ore notturne-mattutine. Al pomeriggio si attende l’arrivo del freddo, ad iniziare dal comparto settentrionale dell’isola. Proseguiranno rovesci e isolati temporali intermittenti sulle province settentrionali della regione, i quali tenderanno a sconfinare sulle zone centrali, Catanese, Siracusano e Ragusano entro il tardo pomeriggio.

In serata persiste qualche ultimo fenomeno sul settore tirrenico-orientale e sul versante orientale dell’isola, ma con veloce tendenza ad un miglioramento.

Temperature fredde ma stabili

Rimangono fredde ma stabili le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 7 ed i 14 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 13 a Catania, 7 ad Enna, 9 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 12 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un deciso aumento della nuvolosità al Nordovest, anche con cielo a tratti coperto al mattino, poi poco nuvoloso, sereno al Nordest.

Centro: La giornata trascorrerà con molte precipitazioni su Marche meridionali, Abruzzo e Molise. Oltre alla pioggia, la neve scenderà a quote piuttosto basse, al mattino anche sulle coste.

Sud: Instabilità che porterà molte nubi e precipitazioni su gran parte delle regioni, meno su Campania e Sicilia centro- meridionale. La neve scenderà a quote di collina.

Per mercoledì 2 marzo, nubi sparse e schiarite

Per la giornata di mercoledì 2 marzo, nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutto il settore. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo prevalentemente sereno, poi la nuvolosità aumenterà gradualmente al Nordovest. Temperature massime comprese tra 9 e 15 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con più nubi su Sardegna meridionale e su Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni avremo condizioni di cielo sereno. Venti di Maestrale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, meno sulle coste della Campania. Temperature massime tra 2 e 11 gradi.