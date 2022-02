Per domenica 27 febbraio, nuvole e piogge

Graduale aumento della nuvolosità in Sicilia per la giornata di sabato 26 febbraio. In serata sono attese deboli piogge lungo la costa tirrenica. Venti deboli o moderati, ancora prevalentemente sudoccidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature ancora stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola con valori massimi compresi tra 9 e 18 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 18 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo nevicate sui confini alto atesini.

Centro: Condizioni di maltempo diffuso sulle regioni peninsulari adriatiche con rovesci, locali temporali e pure nevicate diffuse a quote collinari. Cielo sereno su Toscana, Lazio e Sardegna.

Sud: Dapprima cielo molto nuvoloso o anche coperto, poi, dal pomeriggio, tenderà a peggiorare con rovesci diffusi in Campania e sul Gargano, ma entro sera possibili ovunque.

Per domenica 27 febbraio, nuvole e piogge

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno e Canale agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con qualche nube solo in Romagna e sui confini alto atesini. Venti di Bora e Grecale.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo diffuso sulle regioni adriatiche con piogge battenti, locali temporali e neve forte in collina. Nubi irregolari altrove.

Nel resto del Sud: Tempo compromesso su gran parte delle regioni dove le precipitazioni potrebbero interessare tante province. Sono attesi temporali, intensi rovesci e nevicate diffuse sui rilievi.