Avvio di giornata ben soleggiato in Sicilia per giovedì 24 febbraio con occasionali annuvolamenti in prossimità dei rilievi. Prosegue, sostanzialmente, il trend che ieri ha visto le condizioni meteo migliorare. nell’isola. Nelle ore pomeridiane ed in serata è atteso il passaggio di nubi alte e stratificate, senza, tuttavia, l’arrivo di precipitazioni. Venti deboli. Ionio agitato; Basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Temperature in lieve aumento

Tendono ad aumentare le temperature nell’isola. Valori massimi compresi tra 12 e 17 gradi con un lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, 23 febbraio. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Lieve calo della pressione sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più nuvoloso e a tratti anche coperto su gran parte delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Sardegna, più sereno altrove. Temperature massime tra 12 e 15°C.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno. Temperature massime tra 9 e 16°C.

Per venerdì 25 febbraio, ancora stabilità

Per la giornata di venerdì 25 febbraio, l’anticiclone rinnova condizioni di stabilità atmosferica sulla Sicilia con alternanza tra ampi spazi soleggiati e sterili annuvolamenti di modesta entità. Venti deboli sudoccidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta dapprima da nebbie in Veneto e poche nubi altrove, poi da piogge via via più diffuse dal Triveneto verso l’Emilia Romagna dal pomeriggio/sera.

Centro: La giornata trascorrerà con l’aumento della nuvolosità su Toscana, Umbria e Marche. Entro sera precipitazioni in Toscana, ancora asciutto altrove con cielo poco nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo ampiamente soleggiato, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno dappertutto. Venti meridionali.