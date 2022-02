Per sabato 26 febbraio, tornano le nuvole

L’anticiclone rinnova condizioni di stabilità atmosferica in Sicilia con alternanza tra ampi spazi soleggiati e sterili annuvolamenti di modesta entità. Questa in estrema sintesi le previsioni meteo per la giornata di venerdì 25 febbraio.

Venti deboli sudoccidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili, ma con tendenza alla risalita, le temperature massime. Massime tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 14 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta dapprima da nebbie in Veneto e poche nubi altrove, poi da piogge via via più diffuse dal Triveneto verso l’Emilia Romagna dal pomeriggio/sera.

Centro: La giornata trascorrerà con l’aumento della nuvolosità su Toscana con piogge deboli al mattino. Nel corso del pomeriggio peggiora ulteriormente in Toscana poi verso Umbria e Marche.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo ampiamente soleggiato, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno dappertutto. Venti meridionali.

Per sabato 26 febbraio, tornano le nuvole

Per la giornata di sabato 26 febbraio, invece, a tratti grigio in Sicilia, dove in serata è atteso un ulteriore aumento della nuvolosità con associate deboli piogge lungo la costa tirrenica. Venti deboli o moderati, ancora prevalentemente sudoccidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo nevicate sui confini alto atesini.

Centro: Condizioni di maltempo diffuso sulle regioni peninsulari adriatiche con rovesci, locali temporali e pure nevicate diffuse a quote collinari. Cielo sereno su Toscana, Lazio e Sardegna.

Resto del Sud: Dapprima cielo molto nuvoloso o anche coperto, poi, dal pomeriggio, tenderà a peggiorare con rovesci diffusi in Campania e sul Gargano, ma entro sera possibili ovunque.