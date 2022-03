Per sabato 5 marzo, prevista instabilità

Una nuova perturbazione dai connotati tipicamente invernali porterà nuvolosità diffusa sulla Sicilia ma senza precipitazioni di rilievo per la giornata di venerdì 4 marzo.

Venti deboli o moderati meridionali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Temperature in aumento

Ancora in aumento le temperature nell’isola sia per quanto riguarda i valori minimi che i massimi. Temperature comprese tra i 10 ed i 16 gradi Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 12 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo le ultime piogge in Emilia Romagna al mattino.

Centro: Cielo spesso molto nuvoloso o anche localmente coperto. Attese precipitazioni su tutte le regioni peninsulari. Neve sugli Appennini a quote di collina. Venti nordorientali.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o localmente coperto al mattino, poi peggiorerà nel pomeriggio con precipitazioni diffuse, nevose in collina.

Per sabato 5 marzo, prevista instabilità

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione per la giornata di sabato 5 marzo determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da rovesci e nevicate fino in valle sulle Alpi occidentali e zone limitrofe. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. Calo termico.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con nevicate in collina sulle regioni adriatiche. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. In Sardegna, sole.

Sud: La giornata trascorrerà con cielo coperto e piogge diffuse sulla Sicilia, in Calabria, Basilicata e sulla Puglia. Schiarite soleggiate in Campania. Attese nevicate diffuse in collina.