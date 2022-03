Per venerdì 4 marzo, nuvolosità diffusa

L’alta pressione torna ad indebolirsi, specie in quota, favorendo così il transito di una circolazione depressionaria che dalla Francia scivolerà verso il Tirreno. Ne consegue, per giovedì 3 marzo in Sicilia, un avvio di giornata ancora discreto con ampi spazi soleggiati ma con nuvolosità medio-alta in avanzamento da Ovest, a tratti anche compatta. Più nubi in serata lungo il basso versanti tirrenico con anche qualche piovasco così come su bassa Sicilia.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione e rinforzo da Sud-Ovest. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Temperature in lieve aumento

Tornano a salire le temperature in Sicilia anche se in modo lieve sia nei valori massimi che minimi. Temperature massime previste tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 14 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 13 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Fin dalle prime ore del giorno affluiscono correnti più umide dai quadranti meridionali, piogge sparse bagneranno la Liguria, molte nubi sul Piemonte occidentale e cielo sereno altrove.

Centro: Aumento della nuvolosità. Non sono attese precipitazioni importanti se non qualcuna debole sulle coste settentrionali della Toscana e su quelle sudorientali della Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso e anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Le schiarite saranno locali.

Per venerdì 4 marzo, nuvolosità diffusa

Per la giornata di venerdì 4 marzo, nuvolosità diffusa sulla Sicilia ma senza precipitazioni di rilievo. Venti deboli o moderati meridionali. Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo le ultime piogge in Emilia Romagna al mattino.

Centro: Cielo spesso molto nuvoloso o anche localmente coperto. Attese precipitazioni su tutte le regioni peninsulari. Neve sugli Appennini a quote di collina. Venti nordorientali.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o localmente coperto al mattino, poi peggiorerà nel pomeriggio con precipitazioni diffuse, nevose in collina.