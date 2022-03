Per giovedì 3 marzo sole in mattinata, nuvole e possibile piogge serali

La pressione tende ad aumentare da Ovest a garanzia di tempo più stabile e asciutto. Spiccata variabilità lungo il basso versante tirrenico con il rischio di residue precipitazioni su Sicilia centro settentrionale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso. Minime in locale flessione.

Allerta gialla

Già da ieri, a causa del maltempo, in tutta la Sicilia c’è allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Lo rende noto la Protezione Civile Regionale che ha diffuso un nuovo avviso. Possibili disagi, dunque, su tutto il quadrante.

Temperature fredde

Rimane il freddo nell’isola. Sia per le minime (-3 gradi ad Enna) che per le massime. Quest’ultime dovrebbero oscillare tra i 6 ed i 13 gradi.

Previsti 13 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 11 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 13 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo prevalentemente sereno, poi la nuvolosità aumenterà gradualmente al Nordovest. Temperature massime comprese tra 8 e 14 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con più nubi su Sardegna meridionale e su Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni avremo condizioni di cielo sereno. Venti di Maestrale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, meno su Sicilia meridionale e coste della Campania. Temperature massime tra 2 e 11 gradi.

Per giovedì 3 marzo sole in mattinata, nuvole serali

L’alta pressione torna ad indebolirsi, specie in quota, favorendo così il transito di una circolazione depressionaria che dalla Francia scivolerà verso il Tirreno. Ne consegue un avvio di giornata ancora discreto con ampi spazi soleggiati ma con nuvolosità medio-alta in avanzamento da Ovest, a tratti anche compatta.

Più nubi in serata lungo il basso versanti tirrenico con anche qualche piovasco così come su bassa Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione e rinforzo da SudOvest. Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature in rialzo.

Nord: Piogge bagneranno la Liguria, molte nubi sulle zone di pianura anche con cielo coperto, più sole invece lungo i rilievi alpini. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Centro: Venti umidi meridionali portano un guasto del tempo sulla Sardegna dove arriveranno delle precipitazioni a carattere sparso. Altrove tempo asciutto, ma con nubi in aumento.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso e anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Le schiarite saranno locali.