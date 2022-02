Aria fredda e rischio gelate nelle prime ore del mattino- La circolazione depressionaria presente sul mar Ionio alimentata da aria fredda d’origine artico-marittima, recherà nuova instabilità sul settore con rovesci e nevicate fino a quote collinari.

In Sicilia, il cielo si presenterà nuvoloso con occasionali rovesci lungo il litorale tirrenico. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1150 metri. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno molto mosso.

Un centro di bassa pressione sullo Ionio, seguiterà a convogliare aria fredda dai quadranti orientali. Nei prossimi giorni, si rinnoveranno condizioni d’instabilità in Sicilia tirrenica con nuovi rovesci e neve in Appennino fino a quote collinari.

Un graduale miglioramento del tempo è atteso a partire da mercoledì 1 marzo. Temperature in ulteriore calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.