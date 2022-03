Condizioni meteo in progressivo peggioramento in Sicilia e al sud in generale nei primi giorni della settimana che inizia con tempo sempre più instabile con il passare delle ore fino a portare la pioggia nella giornata di martedì.

Sono le previsioni del tempo del sito IlMeteo,it per la prima metà della nuova settimana che vedrà temperature ancora fredde e instabilità accompagnata da pioggia. ecco le previsioni nel dettaglio giorno per giorno

LUNEDI’ 07 MARZO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 6 e 11°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e nevicate a quote sempre più basse. Soleggiato sul resto delle regioni.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse che assumeranno carattere nevoso a quote sempre più basse.

MARTEDI’ 08 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente coperto sui settori alpini. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da rare precipitazioni su Abruzzo e Molise, nubi sparse su alta Toscana e Sardegna, cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti da Nord.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da alcune piogge su Sicilia centro- settentrionale, Calabria interna e Puglia meridionale. Altrove, cielo parzialmente nuvoloso, coperto in Basilicata.

MERCOLEDI’ 09 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con nubi isolate solo sulle Alpi occidentali. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con qualche nube in più solo in Versilia e sul Molise. Venti settentrionali.

Sud: La giornata trascorrerà con un un cielo molto nuvoloso o localmente coperto sugli Appennini, con nubi sparse sin Puglia e più sereno sul resto delle regioni. Venti forti da Nord.