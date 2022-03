Per lunedì 7 marzo, schiarite ed annuvolamenti

Instabilità diffusa sul nord Sicilia per la giornata di domenica 6 marzo. Nubi alternate a schiarite altrove con deboli fenomeni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni, con formazione di precipitazioni sparse tra entroterra palermitano, messinese, ennese e catanese-siracusano. Possibili sconfinamenti sui settori ionici. In serata peggiora tra basso trapanese-agrigentino, ove subentrerà un nuovo impulso umido sud-occidentale in quota, prossimo a coinvolgere lunedì buona parte della regione.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Quota neve prossima i 1.000-1.100 m sul nord Sicilia, oltre i 1.300 m altrove.

Temperature giù

Temperature stazionarie sul nord Sicilia, in ulteriore calo altrove. Minime fredde tra il -1 di Enna ed i 9 di Palermo. Massime previste tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 13 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al Nordovest e sereno al Nordest. Temperature in contenuto calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da tante nuvole e isolate precipitazioni sulle regioni adriatiche. Altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti nordorientali, deboli.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con cielo a tratti coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Per lunedì 7 marzo, schiarite ed annuvolamenti

Per lunedì 7 marzo, in Sicilia si assisterà all’alternanza di schiarite ed annuvolamenti con qualche rovescio, specie lungo il litorale tirrenico. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 6 e 11°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e nevicate a quote sempre più basse. Soleggiato sul resto delle regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse che assumeranno carattere nevoso a quote sempre più basse.