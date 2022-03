Per giovedì 10 marzo, si attende miglioramento

Giornata tipicamente invernale quella di mercoledì 9 marzo in Sicilia. L’alta pressione rimane ancora in disparte e le correnti fredde raggiungono le nostre regioni; avremo una nuvolosità variabile con possibilità di precipitazioni sparse attorno allo Stretto con neve a quote collinari sui rilievi etnei.

Variabilità nel Trapanese, Palermitano e Messinese tirrenico con possibili piogge tra il mattino e le ore pomeridiane. Nubi sparse altrove. In serata residue, deboli, precipitazioni sparse sul Messinese (nella zona dei Nebrodi).

Venti moderati o forti di Tramontana: mari molto mossi, mossi sotto costa i bacini meridionali e ionici. Quota neve prossima i 400 metri sul nord Sicilia, con fiocchi anche a quote inferiori.

Temperature in ulteriore calo

Scendono ancora le temperature nell’isola. Sia le minime (con -3 ad Enna) e le massime comprese tra i 4 e gli 12 gradi. Previsti 10 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 12 a Catania, 4 ad Enna, 10 a Messina, 11 a Palermo, 9 a Ragusa, 11 a Siracusa, 11 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con nubi isolate solo sulle Alpi occidentali. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con qualche nube in più solo su Abruzzo e Molise. Venti settentrionali.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto sugli Appennini, con nubi sparse in Campania e più sereno sul resto delle regioni. Venti forti da Nord.

Per giovedì 10 marzo, si attende miglioramento

L’irruzione fredda dei giorni scorsi si affievolisce, lasciando spazio al rinforzo della pressione da Ovest. Ne consegue una giornata più stabili e soleggiata anche se resisteranno ancora locali annuvolamento. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso. Ventilazione ancora tesa settentrionale in attenuazione. Temperature in lieve rialzo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dall’aumento della nuvolosità su Liguria e Piemonte occidentale, il cielo sarà sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 10 e 17 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più lievemente nuvoloso. Temperature in aumento.

Resto del Sud: Alta pressione che protegge le nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sui settori appenninici, con rischio di piovaschi sul Salento. Poco nuvoloso altrove.