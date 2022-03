Per mercoledì 9 marzo, ancora nuvole e deboli piogge poi migliora

Aria fredda dai Balcani alimenta la circolazione di bassa pressione responsabile di una moderata instabilità su e parte della Sicilia. Per la giornata di martedì 7 marzo, possibili deboli nevicate fino a quote collinari. Piogge deboli nell’isola, poi peggiora di sera. Calo termico diffuso. Venti moderati tra Nord Est e Nord Ovest.

Temperature in calo

Scendono le temperature in Sicilia, sia le minime che le massime. Minime, da segnalare -2 gradi ad Enna. Massime previste tra i 6 ed i 13 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 gradi a Caltanissetta, 13 gradi a Catania, 6 ad Enna, 11 a Messina, 13 gradi a Palermo, 12 a Ragusa, 13 a Siracusa, 13 a Trapani.

Resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente coperto solo al Nordovest. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da rare precipitazioni su Abruzzo e Molise, nubi sparse su alta Toscana e Sardegna, cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti da Nord.

Resto del Sud: Precipitazioni su gran parte delle regioni con neve copiosa in Basilicata, piogge in Puglia dove nevicherà però a quote prossime alla pianura, spruzzate di neve in Calabria.

Per mercoledì 9 marzo, ancora nuvole e deboli piogge poi migliora

Per mercoledì 9 marzo, l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, foriera di deboli piogge in serata. Nello specifico su litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.

Sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con nubi isolate solo sulle Alpi occidentali. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con qualche nube in più solo su Abruzzo e Molise. Venti settentrionali.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto sugli Appennini, con nubi sparse in Campania e più sereno sul resto delle regioni. Venti forti da Nord.