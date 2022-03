Per giovedì 17 marzo, aumentano le nubi

In Sicilia il cielo si manterrà pressoché sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata di mercoledì 16 febbraio. Tuttavia non mancheranno annuvolamenti più organizzati, senza precipitazioni. Venti da Sud-SudEst, tesi tra Agrigentino e Trapanese.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Massime previste tra gli 11 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 18 a Catania, 11 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 16 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più coperto su Liguria e Friuli Venezia Giulia, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Sardegna, e alta Toscana, sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 14 e 16 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Per giovedì 17 marzo, aumentano le nubi

Per giovedì 17 marzo l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con deboli precipitazioni. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Sull’area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: Giornata grigia su gran parte delle regioni, a tratti piovosa sul Piemonte occidentale. Altrove, più asciutto; venti settentrionali. Mari generalmente molto mossi. Clima più freddo.

Centro: L’afflusso di correnti più fredde dai quadranti nordorientali porta a un generale guasto del tempo. Cielo coperto ovunque, piovaschi sulla Sardegna. Temperature minime in calo.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità anche con cielo coperto sugli Appennini, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.