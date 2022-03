Per mercoledì 16 marzo sereno o poco nuvoloso

Un residuo afflusso orientale seguita ad interessare il versante orientale Sicilia ma senza effetti degni di nota per la giornata di martedì 15 marzo. Altrove stabile e soleggiato ma con nubi alte in transito. Temperature in aumento, venti tra SSE moderati sul Trapanese. Mari mossi o molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola. Sia nei valori minimi che in quelli massimi. A mezzogiorno termometro compreso tra i 9 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 15 a Catania, 9 ad Enna, 14 a Messina, 18 a Palermo, 12 a Ragusa, 15 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà in gran parte coperto o molto nuvoloso. Neve debole mattutina sulle Alpi di confine.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Calabria centro-meridionale. Sul resto delle regioni il sole splenderà indisturbato. Temperature in crescita.

Per mercoledì 16 marzo sereno o poco nuvoloso

Per mercoledì 16 marzo, sul settore il cielo si manterrà pressoché sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Tuttavia, soprattutto in Sicilia, non mancheranno annuvolamenti più organizzati, senza precipitazioni associate. Venti da SSE, tesi tra Agrigentino e Trapanese.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più coperto su Liguria e Friuli Venezia Giulia, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Sardegna, e alta Toscana, sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 14 e 16 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.