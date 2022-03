Con l’ingresso della Primavera avvenuto all’alba di domenica 20 marzo e in attesa dell’arrivo dell’ora legale che allungherà ancora di più le giornate brusca sterzata anche delle previsioni meteo. Sulla Sicilia solo sporadiche nubi ma tempo per lo più sereno per tutta la prima parte della settimana secondo le previsioni del sito IlMeteo.it. Temperature gradevoli ma ancora possibile, nei prossimi giorni, un colpo di coda con abbassamento delle temperature

LUNEDI’ 21 MARZO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 8 e 18 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno sulle regioni peninsulari e irregolarmente nuvoloso in Sardegna.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso in Basilicata e in Calabria, praticamente sereno o tutt’al più poco nuvoloso altrove.

MARTEDI’ 22 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da qualche nube irregolare sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-meridionale, altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso.

MERCOLEDI’ 23 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento praticamente ovunque. Il cielo si presenterà terso e limpido e la nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature in aumento.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo nubi irregolari su Calabria e coste ioniche siciliane.