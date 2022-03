Per sabato 26 marzo, ancora nuvoloso

Sole al mattino, poi tendenza al progressivo incremento della nuvolosità alta e stratiforme a partire da Agrigentino, Trapanese e Palermitano nella seconda parte del giorno ma senza fenomeni di sorta. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 25 marzo. Temperature in ulteriore rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.

Salgono le temperature

Ancora in rialzo le temperature nell’isola dove pian piano si stanno raggiungendo valori più miti. Temperature massime previste tra 12 e 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 17 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento con cielo sereno sulle regioni peninsulari e da un deciso aumento della nuvolosità in Sardegna, ma senza precipitazioni.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Per sabato 26 marzo, ancora nuvoloso

Per sabato 26 marzo, l’anticiclone torna ad essere disturbato da una blanda circolazione depressionaria di matrice afro-mediterranea in lenta evoluzione dal Marocco al Mar delle Baleari. Più miti e umide correnti in quota dai quadranti meridionali investono le nostre regioni, apportando un generale incremento della copertura nuvolosa, più compatta ed estesa su Sicilia meridionale, ma con bassa probabilità di fenomeni rilevanti, eccezion fatta per brevi e isolati piovaschi serali sull’Isola.

Temperature in ulteriore rialzo sul versante tirrenico siciliano con massime fino a 20-22°C. Venti in rotazione e rinforzo da Ostro e Scirocco. Moto ondoso dei mari in rapida intensificazione: Ionio poco mosso, basso Tirreno da poco mosso a mosso a largo, Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato nel settore ad Ovest di Malta con elevato rischio mareggiate sulle isole minori.

Nord: La giornata sarà ancora una volta caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso in Liguria e decisamente sereno sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Sardegna, anche con piogge, via via più coperto o molto nuvoloso sulle regioni tirreniche. Temperature massime tra 15 e 22 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto o molto nuvoloso. Non sono attese precipitazioni.