Alte pressioni abbracciano la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di martedì 24 marzo. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in salita

Salgono ovunque le temperature. Massime previste tra gli 11 ed i 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Scoppia la primavera. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno praticamente su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Per venerdì 25 marzo, tempo stabile, poi nuvole

Situazione similare anche per venerdì 25 marzo con tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento con cielo sereno sulle regioni peninsulari e da un deciso aumento della nuvolosità in Sardegna, ma senza precipitazioni.

Resto Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.