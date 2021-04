LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Caldo con cielo coperto in Sicilia. Si presenterà così la giornata di domani, sabato 1 maggio. La nuvolosità, infatti, sarà più intensa sopra i cieli di quasi tutte le province dell’isola con qualche (scarsa) possibilità di pioggia.

Le temperature calde di oggi saranno sostanzialmente confermate. Venti tra debole e moderato. Le minime saranno veramente alte attestandosi tra i 18 gradi di Siracusa ed i 20 di Enna. Le massime, invece, tra i 24 di Enna ed i 32 di Ragusa. Anche Siracusa supererà la soglia dei 30 gradi, poi Agrigento con 30.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un graduale e via via più intenso peggioramento del tempo con l’arrivo di rovesci e temporali con grandine possibili su gran parte delle regioni.

In centro, la giornata trascorrerà con l’arrivo di intensi temporali su Toscana e Umbria a partire dal pomeriggio. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Al Sud, infine, la giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso o localmente coperto su Calabria e Puglia. Nel pomeriggio pioverà su salernitano e Basilicata.

Domenica 2 maggio

Nelle regioni settentrionali la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo su Lombardia, Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e medio alte pianure. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Nel centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente ovunque. Venti forti sul Tirreno.

Sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Molte nubi potranno interessare la Calabria e la Sicilia orientale, ma saranno innocue.

Lunedì 3 maggio

Al nord, giornata caratterizzata da una debole instabilità pomeridiana sui rilievi del Triveneto e dell’Appennino. Sul resto delle regioni il sole sarà l’assoluto protagonista.

Centro, giornata trascorrerà con un’instabilità pomeridiana sulle Marche settentrionali quando sono attesi dei temporali. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente.

Al Sud, la giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti instabile in Sicilia e Calabria con cielo prevalentemente coperto, piogge sull’isola. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.