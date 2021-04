LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Le temperature sono in salita, più estive che primaverili. La giornata di domani, venerdì 30 aprile, infatti, farà registrare un generale innalzamento della colonnina di mercurio in tutte le città dell’Isola. Il cielo sarà poco nuvoloso ovunque o al massimo ci sarà qualche nube innocua. Venti moderati o deboli ovunque.

Primi caldi, dunque, un po’ ovunque visto che in diverse città si sfioreranno i 30 gradi. A Ragusa sono previsti 31 gradi mentre a Palermo si sfioreranno i 30. Ad Agrigento ed a Caltanissetta ci saranno 29 gradi, a Catania 28 gradi, 27 ad Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord: la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte e Lombardia, altrove cielo irregolarmente nuvoloso ma asciutto salvo piovaschi in Liguria.

In centro la giornata sarà contraddistinta da più nubi sulla Toscana e sulle Marche settentrionali. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno. Clima decisamente più caldo. Venti deboli.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno salvo per innocue nubi sulla Calabria. Clima estivo.

Per sabato 1 maggio

Nelle regioni settentrionali, a giornata sarà caratterizzata da un graduale e via via più intenso peggioramento del tempo con l’arrivo di rovesci e temporali con grandine possibili su gran parte delle regioni.

Centro, la giornata trascorrerà con l’arrivo di qualche temporale sulla Toscana, ma solamente verso sera. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Al sud, infine, la giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso o localmente coperto su Sicilia, Calabria e Puglia. Nel pomeriggio pioverà su Salernitano e Basilicata.