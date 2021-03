LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Bel tempo in tutta l’isola con sole e poche nuvole nelle ore pomeridiane. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino a sabato per poi lasciare spazio a correnti d’aria più fresca a ridosso del weekend pasquale. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento lungo il versante tirrenico. Stabili le massime con valori compresi tra 19 e 24 gradi.

Venerdì giornata in prevalenza soleggiata con qualche nuvola in arrivo da ovest temperature senza grandi variazioni (massime tra 21 e 25 gradi). Sabato nubi in aumento.