Per mercoledì 15 giugno, il bel tempo continua

L’anticiclone garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio nelle zone interne dell’Ennese e Nisseno. Venti deboli. Mari calmi.

Temperature in aumento

Valori massimi in aumento in Sicilia per la giornata di martedì 14 giugno. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 28 a Catania, 28 ad Enna, 30 a Messina, 29 a Palermo, 29 a Ragusa, 28 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Molte nubi al mattino, poi il cielo tornerà poco nuvoloso. Lieve calo delle temperature massime, appunto per la nuvolosità più presente.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da molte nubi sugli Appennini, anche con qualche temporale, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Resto del Sud: Anticiclone che protegge le regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.

Un campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente ovunque nell’isola. Sole ovunque, al massimo qualche nuvola di passaggio, nulla più. Temperature in ulteriore rialzo. Venti deboli settentrionali. Mari in genere quasi calmi.

Nord: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente; da segnalare un aumento della nuvolosità lungo i settori montuosi anche con temporali.

Centro: Alta pressione sulle nostre regioni; fatta eccezione per un aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi il sole sarà prevalente.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo gradevole.