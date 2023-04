Temperature ormai primaverili su tutto il meridione d’Italia e in particolare sulla Sicilia ma il rischio maltempo non ha ancora abbandonato queste latitudini. Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica le deduzioni dai proprio modelli previsionali per l’Italia per i prossimi giorni.

Nella giornata di domenica, a partire dal pomeriggio-sera comincerà a crescere la nuvolosità ma i fenomeni si limiteranno a qualche addensamento nuvoloso. Qualche episodio nel Sud Italia, ma non in Sicilia, si verificherà nella giornata di lunedì mentre è martedì la giornata nella quale potrà comparire qualche pioggia sporadica e occasionale, limitata a specifiche zone. L’alta pressione tenderà a diminuire e forse ci sarà anche qualche limitato e breve calo di temperatura.

Ecci nel dettaglio le previsioni area per area del paese e giorno per giorno.

DOMENICA 23 APRILE

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare con rovesci e temporali in movimento da ovest verso est nel corso del pomeriggio e sera. Clima mite.

Centro: Il cielo si presenterà via via molto nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Clima sempre piuttosto mite.

Sud: In questa giornata si noterà l’aumento della nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio e in serata. Clima mite su tutte le regioni.

LUNEDI’ 24 APRILE

Nord: Ultime piogge moderate al Nordest, altrove ci sarà già il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature primaverili.

Centro: Lunedì, una perturbazione scorre lungo le regioni adriatiche e in Umbria con rovesci e temporali con locali grandinate. Soleggiato altrove.

Sud: In questa giornata il tempo peggiorerà un pochino sulla Puglia e poi sulla Basilicata; altrove avremo un maggiore soleggiamento.

MARTEDI’ 25 APRILE

Nord: Bel tempo mite al Nordovest, tempo più instabile al Nordest dove non mancheranno precipitazioni si dal mattino e fino a metà pomeriggio.

Centro: Dopo una mattinata in prevalenza stabile e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali, non sulle coste in generale.

Sud: La pressione tenderà a diminuire nel pomeriggio e sera quando giungeranno delle piogge o temporali soprattutto in Campania e sul Gargano.