Continua il bel tempo in Sicilia. Tempo stabile ed assolato nell’isola per la giornata di sabato 22 aprile con tanto di aumento di temperature. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola. Massime previste tra i 16 ed i 21 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 19 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 20 a Ragusa, 19 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Clima mite.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento dappertutto e soprattutto con un clima più caldo, valori massimi fino a 24 gradi.

Resto del Sud: In questa giornata il sole non avrà problemi a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in deciso aumento.

Per domenica 23 aprile, resiste il bel tempo

Quadro meteo simile anche per domenica 23 agosto: un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare con rovesci e temporali in movimento da ovest verso est nel corso del pomeriggio e sera. Clima mite.

Centro: Il cielo si presenterà via via molto nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Clima sempre piuttosto mite.

Resto del Sud: In questa giornata si noterà l’aumento della nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio e in serata. Clima mite su tutte le regioni.

Lunedì 24 aprile

Nord: Ultime piogge moderate al Nordest, altrove ci sarà già il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature primaverili.

Centro: Lunedì, una perturbazione scorre lungo le regioni adriatiche e in Umbria con rovesci e temporali con locali grandinate. Soleggiato altrove.

Sud: In questa giornata il tempo peggiorerà un pochino su Basilicata e Puglia, specie nel pomeriggio, sarà ampiamente soleggiato altrove.