Lunedì 16 ottobre, ancora caldo

Temperature in risalita sopra i 30 gradi in alcuni casi con sole e poche nuvole. La giornata di domenica 15 ottobre vede ancora il campo di alta pressione protagonista in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Temperature in aumento

Tornano ad aumentare le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 24 ed i 32 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 31 a Catania, 27 a Messina, 32 a Palermo, 27 a Ragusa, 32 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Instabile sul Friuli Venezia Giulia, poi anche sul resto del Nordest. Qualche pioggia sulla Liguria di levante e nubi irregolari altrove

Centro: In questa giornata il cielo sarà più coperto sull’alta Toscana e sulle Marche anche con occasionali precipitazioni a carattere irregolare.

Sud: L’alta pressione resiste e così la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.

Lunedì 16 ottobre, ancora caldo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Venti freschi, il clima è più fresco, il cielo è più coperto al Nordovest e irregolarmente nuvoloso al Nordest. Piovaschi in Piemonte.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo in gran parte coperto, ma con scarse piogge e più probabili sul Lazio, tra l’altro deboli.

Sud: Sono attese precipitazioni, a tratti temporalesche, dapprima su Puglia, poi bassa Campania, Basilicata e alta Calabria e nord Sardegna.

Martedì 17 ottobre

Nord: Il cielo si presenterà più coperto sui settori occidentali e in Emilia, con nubi sparse altrove. Dal pomeriggio peggiorerà al Nordovest

Centro: Giornata senza grosse precipitazioni se non qualcuna dal pomeriggio sera sull’alta Toscana. Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso.

Sud: In questa giornata il tempo risulterà a tratti instabile su bassa Campania, Basilicata e Puglia meridionale, tantissime nubi altrove.