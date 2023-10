Massime comprese tra i 24 ed i 28 gradi

Ancora caldo, ancora sole con poche nuvole in Sicilia. Anche per la giornata di sabato 14 ottobre l’alta pressione garantisce tempo stabile ovunque. Massime comprese tra i 24 ed i 28 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature ancora sopra la media stagionale

Rimangono ben oltre la media stagionale le temperature nell’isola. Massime previste tra i 24 ed i 28 gradi

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 25 a Ragusa, 28 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata la nuvolosità sarà più diffusa e ci saranno delle piogge a carattere sparso lungo i confini alpini e zone vicine.

Centro: Regime di alta pressione per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature in calo.

Sud: In questa giornata l’anticiclone garantirà condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Domenica 15 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Instabile sul Friuli Venezia Giulia, poi anche sul resto del Nordest. Qualche pioggia sulla Liguria di levante e nubi irregolari altrove.

Centro: In questa giornata il cielo sarà più coperto sull’alta Toscana e sulle Marche anche con occasionali precipitazioni a carattere irregolare.

Sud: L’alta pressione resiste e così la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.

Lunedì 16 ottobre

Nord: Venti freschi, il clima è più fresco, il cielo è più coperto al Nordovest e irregolarmente nuvoloso al Nordest. Piovaschi in Piemonte.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto e con precipitazioni diffuse su Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, scarse altrove

Sud: Cielo sereno in Sicilia e Calabria, nuvoloso altrove. Tuttavia, sono attesi dei temporali su Puglia, Appennini e Sardegna settentrionale.